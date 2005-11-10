Zago: "Roma e Inter da scudetto. Sfida col Napoli? All'Olimpico avrebbe vinto, al 'Maradona'..."

Intervistato dall'edizione odierna de Il Tempo, l'ex giocatore della Roma Antonio Carlos Zago ha parlato del prossimo match contro il Napoli: "Se la partita fosse stata all'Olimpico - ha esordito - ti avrei detto che la Roma avrebbe vinto al 100%. Al Maradona sarà un po' più difficile, il Napoli farà di tutto per uscire da questa situazione di difficoltà. Per loro può essere la partita della svolta, ma se la Roma gioca come sta facendo ultimamente, può comunque spuntarla".

L'ex difensore giallorosso prosegue poi parlando del tecnico Gian Piero Gasperini e di cosa abbia portato nella capitale: "Una mentalità vincente - ha sottolineato -. Lavora tantissimo, basa il suo gioco sull'intensità e sulle triangolazioni. Lo reputo uno dei tre migliori allenatori degli ultimi anni. Per me, inoltre, la Roma ha fatto un ottimo mercato quest'estate e può sicuramente lottare per vincere".

E se Dybala e compagni siano una delle favorite per lo scudetto conclude: "E' una squadra forte in ogni reparto e - ha dichiarato - insieme all'Inter, è la favorita per lo scudetto. La Lazio sta facendo bene, ma non ha una rosa all'altezza. Tutte le altre, dal Milan alla Juventus, non le reputo al livello di Roma e Inter".