L'allenatore per costruire un progetto vero: la Samp riparte da e con D'Angelo in panchina

Dopo lunghi giorni di incertezza - e una gestione del tutto non proprio illuminata - la Sampdoria ha sciolto le riserve, e ha nominato Luca D'Angelo come neo allenatore della compagine blucerchiata. Primo tecnico della gestione Jesper Fredberg a non essere un esordiente in Serie B.

Chi è Luca D'Angelo.

Un allenatore per costruire un progetto, D'Angelo, lo dice il suo curriculum. La carriera di allenatore inizia con il triennio in C alla guida del Rimini, prosegue con il biennio ad Alessandria e si prepara alla svolta, che arriva nell'estate del 2018, dopo le avventure sulle panchine di Fidelis Andria, Bassano e Casertana: nel citato anno approda al Pisa, e in solo anno porta la squadra in Serie B, categoria che lo vedrà poi in pianta stabile ad allenare. Con i nerazzurri sfiora la Serie A nella stagione 2021-2022, perdendo la finale playoff contro il Monza, che cambia un po' il corso degli eventi, tanto che il rapporto tra le parti si interrompe salvo poi riprendere alla 6ª giornata della stagione successiva. Che chiude davvero la sua quinquennale avventura all'ombra della Torre Pendente. Il 15 novembre 2023 arriva poi lo Spezia, sportivamente depresso dopo la retrocessione dalla A: con D'Angelo è salvezza diretta, e programmazione per la stagione successiva, che diventa però la copia incubo di quella di Pisa. Sempre da terzo classifica, con gli aquilotti sfiora la promozione in A, perdendo nuovamente la finale playoff, e sempre contro Stroppa, che allora allenava la Cremonese ma anni prima era al Monza. L'anno scorso il disastro bianconero, di cui ha minima responsabilità: l'avvio non è ottimale, ma al suo ritorno dopo l'esonero, il 23 marzo, niente può sulla disastrata gestione avuta fino ad allora.

Adesso una sfida, come quella iniziata a Spezia. Sempre in Liguria.

Caratteristiche tecniche del trainer.

Un tecnico che ha sempre fatto di necessità virtù - un tecnico che negli anni ha inventato Alessandro De Vitis come difensore centrale e ha consacrato al calcio "un tale" Pio Esposito -, ma che di base preferisce il 3-5-2 come modulo, anche se a Pisa lo si è visto utilizzare anche il 4-3-1-2; fa della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica, ma nel complesso le sue squadre sono compatte tra i reparti e molto equilibrate. Vedremo dunque a breve che vestito cucirà al SudTirol.