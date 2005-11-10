Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

D'Angelo: "Voglio una Samp senza paura. La classifica dice che dobbiamo salvarci"

TMW
Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 14:18Serie B
23.10.2026 14:18Serie B
Fonti preferite
L'allenatore blucerchiato ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sudtirol di domani pomeriggio
FotoTUTTOmercatoWEB

Luca D'Angelo si presenta come nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico abruzzese ha parlato oggi in conferenza stampa dal centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco: "La scelta è stata semplice nel momento in cui i direttori mi hanno contattato. La Sampdoria è una società storica. Da quel punto di vista è un passo molto importante per la mia pseudo carriera. A livello singolo la squadra è buona, è stata una valutazione di tipo storico perché la Sampdoria rappresenta un punto importante".

Si è fatto un'idea della squadra e del momento?
"E' sempre estremamente difficile. Credo che la Sampdoria abbia pagato il fatto che una squadra e società che non può stare in questa categoria. Servono giocatori che abbiano delle caratteristiche differenti e di grande personalità. E' vero che il pubblico della Sampdoria è stratosferico. Ogni volta che sono venuto a giocare qui affascinato da come i tifosi spingessero gli undici in campo".

Domani gioca Vindahl?
"Determinate valutazioni non le posso fare su ciò che è stato. Tanti i giocatori a disposizione sono fuori, probabilmente il mister ha pagato anche questo".

TMW - Lavorerà di più dal punto di vista psicologico o tattico? E cosa vuole vedere domani in campo?
"Sarebbe, oltre che complicato, un cercare di stravolgere qualcosa. In un giorno e mezzo non riesci a introiettare i tuoi dettami. Non c'è bisogno di motivare, il livello di impegno è molto alto. Certo, hanno perso qualche sicurezza e qualche certezza e noi dobbiamo lavorare principalmente su questo. Già da domani dobbiamo assolutamente tirare fuori una grande prestazione e soprattutto, a livello psicologico, non dobbiamo giocare con timore e paura. Possiamo vincere su ogni campo, così come anche perdere, ma non dobbiamo avere timore di giocare partita. Poi quando avremo il tempo di lavorare settimanalmente cercheremo di mettere qualcosa di nostro".

La squadra?
"Quello che ho potuto vedere io mi sembrano ragazzi che tengono alla Sampdoria perché si rendono conto dove si trovano. Un giocatore che ha la bravura e la fortuna di giocare in una società del genere, con questa storia, questo tifo e questo stadio, l'impegno non è da mettere in discussione".

Insigne?
"E' un giocatore estremamente importante per noi. Lo è in campo. E lo sarà anche in queste settimane in cui lui non potrà giocare. Ma ha una grande leadership sia tecnica, che è scontata, che umana".

Che sistema di gioco può utilizzare?
"Al netto dei tanti giocatori che sono fuori, questa squadra ha la possibilità di giocare in più maniere. Non sono un dogmatico a livello di sistema di gioco. Il calcio in questo ultimo periodo sta prendendo una piega differente in cui il posizionamento dei giocatori è variabile. Credo che questa Sampdoria, al netto dei giocatori che sono fuori, può giocare in tante maniere".

Si è chiesto come mai i tanti infortuni?
"Dobbiamo tenere conto che alcuni infortuni sono traumatici come Viti o Sinani. E' casualità. In campionati così intensi ci sono degli infortuni. Nell'ultimo periodo alla Sampdoria, dal punto di vista degli infortuni, c'è stato un accanimento che non fa mancare fiducia da parte mia nei confronti dello staff medico. Ci saranno confronti ma saranno normali".

Ha già parlato di mercato o di cosa manca alla squadra?
"Noi come staff e giocatori dobbiamo pensare la partita di domani e le prossime. Poi il tema mercato si affronterà a tempo debito con i giocatori".

Come sta procedendo il recupero di Esposito?
"Il suo recupero sta procedendo abbastanza bene. Senza affrettarlo. Ha avuto una piccola ricaduta perché Salvatore è un giocatore 'sentimentale'. Va sopra al dolore, non si tira indietro. Mi ha detto che è pronto per la prossima partita ma non è vero. Mette tanta passione, quello che serve. A mio avviso è un giocatore forte e importante che si abbina ad un centrocampo molto forte come quello della Sampdoria. Ha giocatori importanti ma quando vedo quel parterre di centrocampisti ne sono felici. Ed Esposito è forse un po' diverso dagli altri, con più regia e meno contrasto, ma questi ragazzi si abbinano bene. Sono felice di ritrovarlo e di trovare gli altri".

Sulla tenuta psicologica della squadra?
"Per l'esperienza che ho penso che i problemi vadano affrontati faccia a faccia. Io mi ritengo un uomo di campo e se posso risolvere i problemi penserò a farlo in modo calcistico. Spesso di usa l'aspetto psicologico per nascondere carenze tecniche o tattiche. In generale leggo che vengo descritto come un grande motivatore ma io non mi riconosco in questa descrizione. Io sono un allenatore di campo, cerco di dare indicazioni ai giocatori. Poi sono un passionale. Il calcio è uno sport che amo in maniera viscerale, solo mia famiglia amo di più. E i ragazzi devono rapportarsi alla stessa maniera".

C'erano stati contatti in passato con la Samp?
"C'erano stati dei contatti. Con la Sampdoria parlai il sabato pomeriggio, poi c'era la partita e la sera del sabato lo Spezia mi ha richiamato e sono tornato. Allo Spezia, così come al Pisa, sono stato benissimo. Non ho rifiutato la Sampdoria ma è stato solo un discorso di tempistiche".

Domani c'è il Sudtirol che sta andando bene. Che avversario si aspetta?
"E' la bellezza di questo sport: il campo è molto grande e i giocatori sono pochi. Non è semplice. I nomi sono relativi e la classifica lo dimostra. Il Sudtirol è una squadra con un'identità ben precisa, gioca molto corto e in questo allenamento e mezzo abbiamo cercato di prendere eventuali contromisure".

Quali sono gli obiettivi?
"Essendo molto pragmatico dico che in questo momento lo scopo è tirarsi fuori dai guai. E' riduttivo per la nostra società e per i tifosi però bisogna essere sinceri e realisti. La classifica lo dice e a quello dobbiamo attenerci. Poi, siamo la Sampdoria ed è ovvio che dobbiamo avere il pensiero a guardare molto più avanti. In questo momento bisogna essere più pratici e conquistarci pezzo per pezzo ogni partita".

Come migliorare la fase difensiva?
"In questo inizio di campionato è stata non positiva e l'unica maniera per migliorarla è riuscire a lavorare con continuità di reparto. Per fase difensiva significa che tutti i 10 giocatori di movimento debbano avere delle basi a cui appigliarsi".

Fonte: dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini", Bogliasco (GE)

Articoli correlati

Immagine news 1
Sampdoria, D'Angelo è il nuovo allenatore: spunta anche l'interesse di Antonini per il club
Immagine news 2
Sampdoria, D'Angelo si presenta: "Squadra in difficoltà, ma il tempo è dalla nostra parte"
Immagine news 3
La Samp si affida a D'Angelo: è il primo tecnico della gestione Fredberg con esperienza in B

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
14:26 Serie B
Entella, Chiappella: "Il Mantova metterà a dura prova anche la nostra tenuta mentale"
Immagine news 2
14:18 Serie BTMW
TMWD'Angelo: "Voglio una Samp senza paura. La classifica dice che dobbiamo salvarci"
Immagine news 3
14:03 Serie BTMW
TMWCarrarese, allenatore e vice squalificati. In panchina a Palermo andrà il match analyst Carbone
Immagine news 4
13:20 Serie BLive TMW
Live TMWDa Empoli-Vicenza a Hellas Verona-Pisa, i convocati per l'8ª giornata di Serie B
Immagine news 5
13:12 Serie B
Benevento, Floro Flores e il suo passato: "Arezzo non una gara come le altre, ma voglio vincere"
Immagine news 6
12:55 Serie B
Il SudTirol verso la Samp, fresca di cambio in panchina. Possanzini: "Più ostico far strategia"
Immagine news 7
12:35 Serie B
Ronaldo Vieira: "Alla Samp Giampaolo mi trattò come un figlio. E Quagliarella era esemplare"
Immagine news 8
12:04 Serie B
Sibilli: "Juve Stabia scelta giusta. Squalifica per scommesse? Purtroppo non sono il primo né l'ultimo"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Dalla dirigenza allo spogliatoio: la Juventus è con Spalletti. La vittoria non è arrivata (per l'ennesimo errore arbitrale) ma la reazione sì. A gennaio però servirà almeno un centravanti. Milan e Atalanta, giovedì nero: Sarri, serve una svolta
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sull'8ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Inter, Chivu fa i conti con una difesa corta: quando tornano Pavard e Stones
Immagine top news n.2 Maignan: "Non era un gesto intenzionale. Brutta immagine, ma tutti sanno che capitano sono"
Immagine top news n.3 Allegri verso Napoli-Roma: "C'è solo il risultato: l'obiettivo deve essere chiaro a tutti"
Immagine top news n.4 Inter, Jones ci crede: "Possiamo essere competitivi in Champions. Non sarò mai timido"
Immagine top news n.5 Non date fastidio a Maignan. Da Corgnet ad Adams, quando Magic Mike perde la testa
Immagine top news n.6 La notte da incubo di Bournemouth ha evidenziato come il Milan abbia bisogno di rinforzi
Immagine top news n.7 Chi vuole l'esterno che ha fatto impazzire la Juve? Segnatevi il nome di Nagida
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.2 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
Immagine news podcast n.3 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Mutti: "Il Como è spensierato, può essere scheggia impazzita in Champions"
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Juve, Conte andrebbe subito. E su Spalletti dico che..."
Immagine news Serie A n.3 Paganini sulla Juve: "Squadra scarsa, mancano giocatori di personalità"
Serie A
Immagine box news Serie A Chi è Pedrinho, il terzino sinistro dello Shakhtar su cui l'Inter ha messo gli occhi
Immagine box news Serie A Lazio, è iniziata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri: "Rrahmani lo valuto oggi. Anguissa? Solo con le macchine accendi e riparti"
Immagine box news Serie A Roma, accordo con Lulli per il rinnovo: l'esterno firmerà fino al 30 giugno 2031
Immagine box news Serie A Inter, Jones: "Non sono d'accordo con le critiche post Madrid. Ho anche preso una traversa..."
Immagine box news Serie A Aquilani e il mercato del Sassuolo: "Beato chi ha un occhio a gennaio..."
Serie B
Immagine box news Serie B Entella, Chiappella: "Il Mantova metterà a dura prova anche la nostra tenuta mentale"
Immagine box news Serie B D'Angelo: "Voglio una Samp senza paura. La classifica dice che dobbiamo salvarci"
Immagine box news Serie B Carrarese, allenatore e vice squalificati. In panchina a Palermo andrà il match analyst Carbone
Immagine box news Serie B Da Empoli-Vicenza a Hellas Verona-Pisa, i convocati per l'8ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores e il suo passato: "Arezzo non una gara come le altre, ma voglio vincere"
Immagine box news Serie B Il SudTirol verso la Samp, fresca di cambio in panchina. Possanzini: "Più ostico far strategia"
Serie C
Immagine box news Serie C Intesa trovata: dopo l'esonero, Di Napoli ha risolto il contratto con il Giugliano
Immagine box news Serie C Il grande sogno di patron Giacca: "Ora non siamo pronti, ma in futuro vedo Trento in B"
Immagine box news Serie C Il Campobasso interverrà sul mercato. Ma solo in difesa, per compensare gli infortuni?
Immagine box news Serie C Pescara, il giorno della verità è arrivato: stasera si può decidere il futuro di Buscè
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: fari su Union Brescia-Cittadella, a Pescara rischia Buscè. La guida completa
Immagine box news Serie C Lo storico marchio torna al Catania. Il Sindaco: "Rilancio speculativo per sabotare nostra iniziativa"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Rennes, Spalletti cerca risposte: vietato sbagliare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Shakhtar
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione della Coppa del Mondo per club femminile
Immagine box news Calcio femminile Janogy e il racconto della sua gravidanza: "Orgogliosa di far parte della Fiorentina"
Immagine box news Calcio femminile La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
23 ottobre 2003, l'Udinese batte due a zero il Tottenham di Luka Modric e Gareth Bale
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni