Avellino, Nesta chiama a raccolta i tifosi: "Se ci trascineranno, per il Padova sarà dura"
Claudia Marrone
Vigilia di gara per l'Avellino, che domani affronterà il Padova nella sfida valevole per l'8ª giornata del campionato, che si giocherà allo stadio 'Partenio-Lombardi' con fischio di inizio del confronto fissato alle ore 15.00.
A fare il punto della situazione, come si legge su tuttoavellino.it, il tecnico biancoverde Alessandro Nesta: "Stiamo cercando di recuperare un po’ di giocatori. Cancellotti sta rientrando, Simic lo stiamo valutando perché un giorno bene e uno un po’ così così, Izzo ha avuto la febbre: abbiamo tre partite ravvicinate, dobbiamo capire come gestirle per caratteristiche avversarie e nostre. E a proposito di ciò, vi dico che per me ci sono le prime due e l’ultima: per le prime due devi avere un piano, poi la terza è più difficile. A ogni modo la competizione è costante, non esistono titolarissimi".
Il discorso va quindi all'avversario: "Il Padova è una squadra molto forte, che ha un potenziale importantissimo: sarà una gara difficilissima, come tutte. Dovremmo essere pronti sia alla loro aggressività che al loro piano di contenimento, li abbiamo studiati, ma a prescindere da quello che faranno, dobbiamo mettere in campo la nostra forza. Trascinati dallo stadio. Per l’avversario sarà dura, se dovesse essere così".
Conclude poi guardando ai suoi: "Per la continuità e il rendimento sono il primo a non essere contento, ma anche gli altri fanno fatica. Il messaggio, però, è l’ambizione. La Serie B è complessa, l’importante è gestire i momenti negativi anche all’interno delle gare: noi diamo importanza a tutte le partite, a certi traguardi si arriva con l’umiltà. Noi non sottovalutiamo nessuno. Capita, invece, la partita fatta male, a cui va dato un peso e una spiegazione. Ma la Serie B è questo".