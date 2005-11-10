Avellino, Nesta chiama a raccolta i tifosi: "Se ci trascineranno, per il Padova sarà dura"

Vigilia di gara per l'Avellino, che domani affronterà il Padova nella sfida valevole per l'8ª giornata del campionato, che si giocherà allo stadio 'Partenio-Lombardi' con fischio di inizio del confronto fissato alle ore 15.00.

A fare il punto della situazione, come si legge su tuttoavellino.it, il tecnico biancoverde Alessandro Nesta: "Stiamo cercando di recuperare un po’ di giocatori. Cancellotti sta rientrando, Simic lo stiamo valutando perché un giorno bene e uno un po’ così così, Izzo ha avuto la febbre: abbiamo tre partite ravvicinate, dobbiamo capire come gestirle per caratteristiche avversarie e nostre. E a proposito di ciò, vi dico che per me ci sono le prime due e l’ultima: per le prime due devi avere un piano, poi la terza è più difficile. A ogni modo la competizione è costante, non esistono titolarissimi".

Il discorso va quindi all'avversario: "Il Padova è una squadra molto forte, che ha un potenziale importantissimo: sarà una gara difficilissima, come tutte. Dovremmo essere pronti sia alla loro aggressività che al loro piano di contenimento, li abbiamo studiati, ma a prescindere da quello che faranno, dobbiamo mettere in campo la nostra forza. Trascinati dallo stadio. Per l’avversario sarà dura, se dovesse essere così".

Conclude poi guardando ai suoi: "Per la continuità e il rendimento sono il primo a non essere contento, ma anche gli altri fanno fatica. Il messaggio, però, è l’ambizione. La Serie B è complessa, l’importante è gestire i momenti negativi anche all’interno delle gare: noi diamo importanza a tutte le partite, a certi traguardi si arriva con l’umiltà. Noi non sottovalutiamo nessuno. Capita, invece, la partita fatta male, a cui va dato un peso e una spiegazione. Ma la Serie B è questo".