Avellino, via libera alla trasferta a Cesena: a disposizione 2500 biglietti per il settore ospiti

Dopo un primo blocco temporaneo delle vendite dei biglietti per la sfida contro il Cesena, deciso dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, tramite la Questura di Forlì-Cesena, a seguito dei disordini fuori dallo Stadio Partenio-Lombardo registrati prima della sfida fra Avellino e Sampdoria dello scorso turno, è arrivato il via libera alle vendite per il settore ospiti del Manuzzi. Saranno 2500 i tagliandi a disposizione dei tifosi irpini che però dovranno essere forniti di fidelity card dell’Avellino per accedere all’acquisto.

Il comunicato del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Cesena - Avellino che verrà disputata domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17:15 e valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie B partirà oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena per un totale di 2500 posti. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket esclusivamente dai possessori della fidelity card "Branco". I biglietti avranno un costo di 22,00€ più diritti di prevendita e commissioni Vovaticket e, a partire da giovedì 15 ottobre, subiranno una ulteriore maggiorazione di 2,00€. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 8 novembre 2025".