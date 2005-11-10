Benevento, buone notizie verso il Vicenza: tre recuperi per Floro Flores
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 11:03Serie B
autore Daniel Uccellieri
15.10.2026 11:03Serie B
Salvemini, Saio e Maita tornano in gruppo in vista del Vicenza. Resta da valutare Scognamillo per un problema alla schiena.
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Il Benevento continua a lavorare all'antistadio "Imbriani" in vista della sfida di sabato contro il Vicenza. La doppia seduta di ieri ha fornito indicazioni incoraggianti a Floro Flores, soprattutto sulle condizioni dei giocatori che nei giorni scorsi avevano svolto un lavoro personalizzato per gestire i carichi.
Scognamillo da valutare, tre rientri in gruppo
Resta da monitorare Scognamillo, alle prese con un fastidio alla schiena che lascia ancora qualche dubbio sulla sua disponibilità per la gara contro i biancorossi. Le notizie positive arrivano invece da Salvemini, Saio e Maita, che sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra. Lo riporta Il Sannio Quotidiano.
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