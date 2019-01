© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino ci sarebbero altri due nomi per rinforzare il reparto offensivo. Si tratta di Simone Andrea Ganz, classe ‘93 in uscita dall’Ascoli, e Alejandro Rodriguez, classe ‘91 che però difficilmente l’Empoli lascerà partire in questa finestra di mercato.