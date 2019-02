Carpi, Poli: "Credo nella salvezza diretta. Vogliamo ripagare i tifosi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano e difensore del Carpi Fabrizio Poli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Perugia: “C’è parecchia amarezza perché nelle ultime partite che la siamo giocata alla pari con squadre che sono nelle zone alte di classifica e questo ci dà consapevolezza nei nostri mezzi, ma dobbiamo sempre giocare come fatto contro gli umbri. Non molliamo di un centimetro, il campionato è ancora lungo, ci sono scontri diretti da giocare, il margine di errore è minimo, ma ce la possiamo ancora giocare. I tifosi sono importanti, la loro vicinanza è importante e li ringraziamo per questo. Ora chiedo a tutti i Carpigiani di essere allo stadio sabato con lo Spezia, ci fa piacere avere la vicinanza della nostra gente e non vediamo l’ora di ripagarla con quelle vittorie di cui abbiamo bisogno. Il Cabassi è sempre stato il nostro fortino, non vediamo l’ora di tornare a fare 3 punti che meritiamo tanto noi quanto i tifosi. - continua Poli come riporta il sito del club - Ci sono ancora tanti scontri diretti e possiamo ancora arrivare alla salvezza diretta, ci crediamo più che mai soprattutto alla luce delle ultime prestazioni. Se in queste prime cinque gare del girone di ritorno avessimo fatto otto punti nessuno avrebbe avuto nulla da dire, ma se ne abbiamo fatto uno significa che qualcosa non ha funzionato. Lo Spezia è una squadra molto forte, che da anni si qualifica sempre ai play off e che quest’anno è ancora più forte del solito. Fanno girare bene la palla, hanno esterni molto forti nell’uno contro uno e davanti Galabinov col quale ho giocato a Novara e che può spostare gli equilibri di una partita”.