Carrarese-Modena 2-1, le pagelle: Rubino incanta. Belotti non basta
Paola Pascalis
Risultato finale Carrarese-Modena 2-1
CARRARESE
Pizzignacco 6,5 - Quando viene chiamato in causa, si fa sempre trovare pronto, mostrando sicurezza.
Ruggeri 6 - Ha un approccio un po’ timido e non si spinge troppo in avanti, ma disputa una gara attenta.
Oliana 6,5 - Svolge il compito assegnato con grande applicazione, senza concedere nulla agli avversari.
Reale 6 - Controlla la propria zona di competenza senza commettere sbavature.
Belloni 6 - Recupera tantissimi palloni e cerca spesso la verticalizzazione, soprattutto nel secondo tempo, quando serve un buon pallone a Martini. Dall’81’ Guercio SV.
Parlanti 7 - Confeziona l’assist perfetto per Abiuso dopo appena un minuto e disputa una gara di buon livello. Dall’81’ Topalovic SV.
Braunoder 6 - Parte molto bene, poi incontra qualche difficoltà.
Schiavi 6 - Legge bene le situazioni e recupera diversi palloni in mezzo al campo, disputando una gara generosa.
Rouhi 6,5 - Si mette al servizio della squadra, attacca bene gli spazi e offre un contributo importante alla manovra offensiva.
Rubino 7,5 - Si rende pericoloso nel finale del primo tempo con un bel contropiede, ma perde l’attimo dopo il contatto con Chichizola. Nella ripresa firma il raddoppio con una splendida iniziativa. Dal 61’ Martini - Si inserisce bene e sfiora il gol con una bella iniziativa, neutralizzata da Chichizola, che devia in angolo.
Abiuso 7 - Va a segno dopo appena 60 secondi, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. Si rende nuovamente pericoloso poco dopo e disputa un grande primo tempo, mettendo in difficoltà Nador. Dal 73’ Marconi 6 - Non riesce a incidere sull’andamento della partita.
Guido Pagliuca 6 - Il suo arrivo sembra aver cambiato gli equilibri interni. La squadra è lucida e compatta, consapevole di come mettere in difficoltà gli avversari. Peccato per la sfuriata finale, che gli costa l’espulsione.
MODENA
Chichizola 5,5 - Cerca di limitare i danni come può, ma deve comunque raccogliere due palloni in fondo alla rete.
Tonoli 6,5 - È sempre nel vivo dell’azione, propositivo in fase offensiva e attento nella copertura degli spazi.
Nador 5 - Fatica a contenere Abiuso, dal quale si fa saltare con troppa facilità. Dal 56’ Folino 6 - Si comporta meglio del compagno, mettendosi a disposizione della squadra e trovando anche qualche buon spunto.
Nieling 6,5 - Spinge con costanza sulla sinistra, costringendo Belloni ad abbassarsi.
Zampano 6 - Si propone con continuità in avanti, cercando di servire palloni interessanti ai compagni. Dal 56’ Ozer 6,5 - Perfetta la battuta del calcio d’angolo che trova Belotti, autore del gol che riapre la gara.
Santoro 6 - Lotta con determinazione in mezzo al campo, ricorrendo anche alle maniere forti quando necessario.
Brugman 6 - Disputa una gara ordinata e attenta, senza però brillare particolarmente. Dal 56’ Belotti 7 - Il suo ingresso si fa sentire: il Gallo firma il terzo gol consecutivo e riaccende le speranze di rimonta del Modena.
Bianco 6,5 - Recupera una quantità considerevole di palloni, dando qualità alla manovra.
Azzi 6 - Schierato in posizione avanzata, offre qualche buona soluzione, pur senza trovare continuità. Dall’85’ Montevago SV.
Caso 5 - È poco incisivo e non riesce mai a rendersi davvero pericoloso.
Ambrosino 6 - Non è preciso nelle conclusioni, ma si sacrifica per la squadra svolgendo molto lavoro sporco.
Daniele Galloppa 5 - Il gol incassato dopo appena un minuto condiziona inevitabilmente il piano gara, costringendo ancora una volta la squadra a inseguire. Il Modena prova a reagire con costanza, ma si espone troppo facilmente agli attacchi avversari e mostra a tratti fragilità difensive contro quella che era la squadra con il peggior attacco del torneo.