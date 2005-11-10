Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione

Dopo la lunga pausa per gli impegni delle Nazionali, la Serie B è finalmente tornata in campo, regalando subito spettacolo nella sesta giornata, tra valanghe di gol e ribaltoni in classifica. Risultati che ridisegnano gli equilibri del campionato e che portano inevitabilmente a un aggiornamento delle quote vincente Serie B, con nuove gerarchie nella corsa alla promozione.

Quote PALERMO vincente Serie B 1.45 info 1.70 info 1.70 info 1.45 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Palermo promozione Serie B 2027

Il Palermo si conferma la principale candidata alla vittoria della Serie B 2026/27. I rosanero hanno conquistato 16 punti nelle prime sei giornate, frutto di un percorso che li vede in vetta alla classifica in solitaria, con 14 gol realizzati e 7 subiti. L'ultimo successo è arrivato al Castellani contro l'Empoli, al termine di una sfida spettacolare, decisa da un pirotecnico secondo tempo e conclusa sul 4-2.

Una partenza quasi perfetta, dunque, per la formazione di Inzaghi, che conferma le aspettative della vigilia e rafforza le indicazioni emerse già prima dell'inizio del campionato, quando i bookmakers indicavano il Palermo come la squadra con maggiori possibilità di conquistare la promozione. Un ruolo che, dopo le prime sei giornate, trova ulteriore conferma anche nelle quote vincente Serie B.

Quote Hellas Verona promozione Serie B 2027

Alle spalle del Palermo, anche l'Hellas Verona resta tra le squadre maggiormente accreditate per la promozione. Nell'ultima giornata, però, gli scaligeri sono incappati in una rocambolesca sconfitta per 3-2 sul campo del Modena, risultato che li relega al nono posto in classifica. Sono due le sconfitte rimediate nelle ultime tre partite, un rendimento che inizia a destare qualche preoccupazione.

Non sembrano pensarla allo stesso modo i bookmakers: analizzando le quote Verona vincente Serie B, emerge infatti una fiducia ancora elevata nei confronti dei gialloblù, che continuano a essere considerati tra i principali candidati alla promozione.

Quote HELLAS VERONA vincente Serie B 10.00 info 10.00 info 10.00 info 9.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Modena promozione Serie B 2027

Il Modena riparte da dove aveva lasciato, centrando una vittoria pesantissima contro l'Hellas Verona che proietta i canarini al terzo posto in classifica, a soli tre punti dal Palermo capolista. Sono 11 i gol realizzati e appena 6 quelli subiti in questo avvio di stagione, numeri che confermano le ambizioni della squadra emiliana.

Nessuno ha mai messo in dubbio la possibilità che i gialloblù potessero lottare per le posizioni di vertice, ma a questo punto viene da chiedersi se non possano diventare la vera outsider del campionato. Intanto, anche le quote Modena vincente Serie B continuano a scendere, riflettendo le crescenti aspettative nei confronti dei canarini.

Quote MODENA vincente Serie B 9.00 info 9.00 info 8.50 info 9.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote vincente Serie B: le outsider

Alle spalle delle principali favorite, guardando le quote vincente Serie B 2026/27, si possono trovare diverse outsider pronte a dire la loro nella corsa alla promozione.

Una di queste è il Mantova, che dopo sei giornate occupa una sorprendente seconda posizione in classifica con 14 punti. Un avvio di stagione decisamente positivo per la squadra di Modesto, le cui possibilità di promozione sono attualmente quotate a circa 8,00.

Subito dietro troviamo il Pisa, protagonista finora di un rendimento altalenante, caratterizzato da prestazioni convincenti alternate ad altre meno positive. I 10 punti conquistati nelle prime cinque giornate, accompagnati da 11 gol fatti e altrettanti subiti, non sembrano ancora offrire sufficienti garanzie. La promozione dei nerazzurri è infatti proposta attualmente a circa 15,00.

Più staccata, con una quota intorno a 30.00, troviamo invece la Cremonese. Reduce da tre pareggi consecutivi, la formazione grigiorossa occupa attualmente la 15esima posizione in classifica e dovrà cambiare passo per rilanciare le proprie ambizioni. Un avvio al di sotto delle aspettative che, almeno per il momento, sembra ridimensionare le possibilità di promozione della squadra.

FAQ sulle quote vincente Serie B

1 - Dove si trovano le quote vincente Serie B sui bookmakers?

Le quote vincente Serie B si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del campionato, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione "Calcio" o "Serie B" nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l'opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per la vittoria della Cadetteria 2027?

La squadra favorita per la vittoria della Serie B varia in base alle prestazioni della squadra nel campionato in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle squadre più forti della Serie B. Per le quote la squadra favorita attuale è il Palermo, considerata dai bookmaker come la squadra più quotata per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Serie B presenti all'interno della sezione antepost dedicata?

Nella sezione antepost Serie B dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore del campionato. Oltre alle "Quote vincente Serie B", troviamo:

Quote retrocessione: per le squadre che potrebbero scendere in Serie C;

Quote testa a testa: che confrontano due squadre e scommettono su chi avrà il miglior piazzamento;

Quote promozione: per le squadre che potrebbero raggiungere la massima serie;

Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella stagione.

Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Serie B.