Catanzaro, Pecorino si ferma: previsto uno stop di almeno 15 giorni
Daniel Uccellieri
Il Catanzaro rischia di dover fare a meno di Emanuele Pecorino per circa due settimane. L'attaccante giallorosso ha accusato un problema fisico nel finale della sfida pareggiata 2-2 contro il Verona e, secondo quanto raccolto da Uscatanzarocalcionews.it, le sue condizioni sarebbero più serie di quanto si potesse ipotizzare a caldo.
Lo stop previsto sarebbe di circa 15 giorni: un periodo relativamente breve, ma che, considerando il calendario ravvicinato della Serie B, potrebbe costringere Pecorino a saltare tre partite.
Un'assenza potenzialmente pesante per il Catanzaro, attualmente ultimo in classifica e chiamato ad affrontare una fase delicata della stagione. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante, la squadra dovrà fare i conti con la possibile indisponibilità del giocatore per i prossimi impegni.