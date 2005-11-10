Catanzaro, serve una svolta: il presidente Noto compatta il gruppo a cena

Il Catanzaro non può più permettersi passi falsi. Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, le Aquile sono chiamate a invertire la rotta per evitare che le difficoltà iniziali compromettano il percorso in campionato. I numerosi cambiamenti estivi non hanno ancora prodotto i risultati sperati e anche l'arrivo di Gorgone in panchina non ha dato la svolta attesa: appena tre punti raccolti sui quindici disponibili.

Nonostante il rendimento negativo, la società ha confermato la fiducia al tecnico, chiedendogli però risposte concrete già nelle prime due gare dopo la sosta. Come riportato da La Gazzetta del Sud, martedì sera il presidente Noto ha organizzato una cena con la squadra per ricompattare il gruppo e ritrovare unità d'intenti. Adesso l'obiettivo è chiaro: battere il Mantova e rilanciare la stagione giallorossa.