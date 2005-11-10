Cesena, Diamanti si racconta: "Ecco perché ho scelto di fare l'allenatore"

Alessandro "Alino" Diamanti, tecnico del Cesena, si è raccontato ai microfoni di Doppio Passo Podcast, format dedicato ai protagonisti del calcio italiano. Ospite durante la The Coach Experience di Rimini, l'ex giocatore ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, soffermandosi sulla scelta di diventare allenatore.

La passione per la panchina

"Negli ultimi 7-8 anni di carriera mi sono appassionato molto a capire, a essere curioso di quello che fanno gli allenatori. Mi sentivo già un motivatore in campo. Quando ho smesso di giocare mi sono buttato in questa esperienza. Più che una vocazione, la vedo come una cosa che mi piace, e devo dire che mi piace sempre di più".

Gli allenatori incontrati in carriera

"Tutti mi hanno lasciato qualcosa di importante. Ciascuno ti insegna qualcosa, poi tu devi essere bravo a prendere le cose giuste e lasciare quelle sbagliate".

Le esperienze in Inghilterra e in Cina

"Sono state due esperienze estremamente formative per la mia vita. Non parlavo inglese, ma il calcio è il calcio. Dall'Inghilterra decisi di tornare per provare a guadagnarmi la Nazionale, come poi sono riuscito a fare, mentre in Cina, forse, ci sono andato troppo presto". Le sue riportata da Il Resto del Carlino.