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Cesena, Diamanti in vista del Modena: "Il derby è un privilegio da giocare e vivere"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:50Serie B
23.10.2026 16:50Serie B
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Diamanti carica il Cesena in vista del derby col Modena: "Giocarlo è un privilegio, dobbiamo dare quel briciolo in più"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Presso la sala stampa dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, mister Alessandro Diamanti ha presentato la sfida Modena FC-Cesena FC, valida per l’8° giornata del campionato Serie BKT 2026/27 ed in programma sabato 24 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio “Alberto Braglia” di Modena.

“Abbiamo preparato bene la partita contro il Modena, che è una squadra forte, con tante alternative e che è stata costruita per vincere, quindi va rispettata. Sappiamo che hanno tanti punti di forza con i quali possono farci male, ma hanno anche dei difetti, come tutte le squadre. Durante la settimana abbiamo lavorato sulle cose che dobbiamo migliorare noi, cercando di sfruttare i loro punti deboli e di stare attenti dove hanno qualità, perché sono una squadra molto pericolosa.”

“Questa settimana abbiamo lavorato tanto e bene, sia fisicamente che tatticamente, e ci siamo divertiti. Ripeto, siamo carichi per giocare questo derby, perché giocarlo, come ho detto ai ragazzi, è un privilegio. È normale che i tifosi ci tengano molto e noi dobbiamo, come ho detto alla prima conferenza stampa, identificarci nel tifoso, quindi quel briciolo in più va sempre dato, in tutte le partite. Il derby è una partita speciale, è inutile dire che sono tutte uguali, perché non è vero. Io ho avuto la fortuna di giocarne tanti e anche i ragazzi ne hanno già vissuti. Il derby è sempre bello da giocare ed è bello da vivere.”

“Io il primo giorno vi ho detto subito che non c’è cosa più bella per un tifoso che sentire la squadra e identificarsi in essa. Domani farò fare ai tifosi il discorso prepartita, che sarà sicuramente più emozionante e motivazionale del mio. La settimana è andata veramente bene e noi non dobbiamo avere ansia, perché è una partita di calcio. Mentalmente bisogna essere concentrati nel fare le cose che sappiamo fare, con grande energia e grande convinzione, perché questa deve essere la nostra forza. Io lo dico sempre: quando tutti i giorni fai quello che devi fare, poi la domenica ti devi divertire e devi andare forte, senza pensare troppo.”

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