Cesena, è sbarcato in città Michael Aiello. Attesa ora per il neo presidente Melby

Grandi manovre in casa Cesena in vista del nuovo assetto dirigenziale con Miky Melby alla presidenza e l’arrivo di Sandro Mencucci come amministratore delegato al posto di quel Corrado Di Taranto (che occupava la poltrona di dg) destinato a salutare direzione Padova. Nella giornata di ieri infatti è arrivato in città Michael Aiello, fratello maggiore dell’ex presidente John che ha dovuto rinviare l’arrivo a Cesena di qualche settimana. Fra dieci giorni invece sarà il turno proprio del nuovo numero uno Melby di arrivare in Italia per dare il via al suo corso in bianconero.

Una volta che tutti saranno riuniti a Cesena potrebbe andare in scena un vertice per iniziare a programmare il futuro, a partire dal mercato di gennaio, sia a livello sportivo sia a livello societario.