Chievo, Marcolini: "Reazione fenomenale, potevamo vincerla"

Michele Marcolini

Pareggio in rimonta per il Chievo contro il Pisa. Il tecnico gialloblu Michele Marcolini è contento della reazione della squadra :"Mi sono trovato di fronte la squadra che mi aspettavo, sapevo benissimo quali erano le qualità del Pisa. Conosco il suo allenatore e so quello che riesce a creare in un gruppo. Abbiamo affrontato una squadra compatta, determinata e organizzata. Conosco bene anche Marconi che oggi ha confermato quello che di buono ha fatto con me ad Alessandria. La nostra partita è stata ottima, abbiamo iniziato benissimo ma siamo andati sotto alla prima occasione, prendendo un gol rivedibile. Poi abbiamo fatto un po' di fatica ma nel secondo tempo dopo il secondo gol del Pisa abbiamo cambiato qualcosa e la squadra è stata fenomenale creando tantissimo e finalmente abbiamo concretizzato. Abbiamo segnato due gol ma per le occasioni che ci sono state potevamo farne quattro o cinque".