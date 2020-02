Cittadella, Diaw: "Felice per la doppia cifra. La nostra forza è il gruppo"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo il 3-0 di Trapani, l'attaccante del Cittadella Diaw ha analizzato così la vittoria ai microfoni di Dazn: “Sono contento, volevo arrivare in doppia cifra: ma adesso non mi devo fermare. La cosa più importante è la vittoria, avevamo tante assenze ma abbiamo fatto una grande partita su un campo difficile. Siamo stati bravi a trovare il gol nel primo tempo, poi all’intervallo ci siamo promessi di partire forte perché temevamo il loro ritorno. Abbiamo lottato e fatto tutto ciò che dovevamo fare, sono tre punti importanti. Oggi in tanti avevano giocato meno, un po’ come Proia, Rizzo e Mora, ma tutti hanno fatto una grande partita: è questa la forza del gruppo. A Benevento non meritavamo di perdere, siamo stati puniti alla minima disattenzione. Oggi volevamo rifarci, ma è ancora lunghissima la stagione. Empoli? Non sarà semplice, come non lo è stato oggi. La classifica dice che non stanno facendo benissimo, ma le difficoltà ci saranno. Obiettivo personale? Segnare ancora, poi vedremo alla fine quanti saranno”.