Cosenza, l'allarme Coronavirus blocca Bruccini e D'Orazio: out dai convocati per precauzione

Nell'elenco dei convocati diramato dal Cosenza in giornata in vista del match di domani sul campo del ChievoVerona, tra le tante assenze per Bepi Pillon spiccano quelle del capitano in pectore Mirko Bruccini e del terzino sinistro Tommaso D'Orazio, due titolari dei calabresi. Come riferisce Cosenzachannel.it, i due non si sono aggregati alla trasferta per precauzione in virtù dell'emergenza Coronavirus.