Cosenza, offerta per Abate: nel futuro anche ruolo da dirigente

Ignazio Abate potrebbe tornare in campo. Come riporta Sky infatti, l'ex terzino del Milan, senza squadra dal 2019, è finito nel mirino del Cosenza. I Lupi hanno offerto ad Abate la possibilità di ritornare in campo e un futuro in dirigenza una volta appesi gli scarpini al chiodo.