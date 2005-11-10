Cremonese, l'effetto Pecchia ancora non c'è: dopo la vittoria all'esordio solo pareggi

Quando la Cremonese ha deciso, dopo appena due giornate di campionato, di esonerare quel Marco Giampaolo che era stato confermato in estate – a poche ore dal successo in Coppa Italia col Parma – per puntare su uno specialista della Serie B come Fabio Pecchia probabilmente si aspettava risultati e prestazioni diverse.

Pecchia (ancora) non decolla

Se l’inizio era stato promettente con un successo per 3-1 contro un Padova in salute il seguito, pur senza sconfitte, non ha fatto decollare la squadra grigiorossa con il tecnico che ha raccolto tre pareggi di fila, gli ultimi due dei quali senza reti nonostante un potenziale offensivo di tutto rispetto e contro due avversari sicuramente tosti, ma che giocano per ben altri obiettivi come la Virtus Entella e l’Arezzo. In molti speravano che la lunga pausa, al netto dei nazionali assenti, potesse servire per vedere la mano del nuovo tecnico, ma alla prima dopo il rientro questa non si è vista con la squadra che ha proseguito negli stessi errori precedenti faticando a incidere negli ultimi trenta metri o creare le condizioni per mettere gli attaccanti in condizione di fare male.

Pisa all’orizzonte

Pecchia al momento dunque non decolla e all’orizzonte c’è quel Pisa, retrocesso anch’esso lo scorso anno, che pur con qualche problema è saldamente in zona play off e viene da una brillante vittoria (0-3) sul campo del Vicenza. Una sfida fra due candidate alla promozione in cui i grigiorossi devono cercare di ritrovare gol e prestazioni per non trovarsi già a inseguire le avversarie dopo appena sette giornate di campionato.