Empoli-Palermo 2-4, le pagelle: Seghetti super, rosanero schiacciasassi

Una partita divertente, quasi spagnola al Castellani: le statistiche, e anche l'andazzo della partita, dicono che il Palermo è stato devastante oggi, l'Empoli seppur coriaceo è rientrato in gara con due calci di rigore abbastanza estemporanei.

Le pagelle dell'Empoli

Seghetti 7,5 - Se guardate dati e statistiche, vi renderete conto che la partita sarebbe potuta finire molto peggio senza di lui.

Curto 5,5 - Come tutto il reparto, non prende praticamente mai gli avversari.

Romagnoli 5 - Contro un attacco ospite devastante risulta assai in difficoltà.

Dal 47' Zedadka 6 - Mette tanta qualità nel (poco) palleggio dei suoi.

Cauz 5 - Dal suo lato Vavassori fa quello che vuole.

Ceesay 5,5 - Insufficiente in copertura, evanescente in avanti.

Dal 90' Egan sv -

Biondini 6 - Uno dei pochi a crederci sempre nonostante l'andazzo della gara.

Dal 71' Degli Innocenti 6 - Buon ingresso in una fase complicata di gara per i suoi.

Bandinelli 5 - Non è al meglio e si vede, esce all'intervallo.

Dal 46' Deli 6 - Ci mette tanta qualità nonostante la giovane età.

Corrado 5,5 - Non riesce a risultare pericoloso sul suo binario.

Dal 72' Shpendi 4,5 - Conquista un rigore discutibile e lo sbaglia malamente.

Saporiti 7 - Calcia un rigore da veterano e, inoltre, è sempre lì quando i suoi creano pericoli.

Popov 6,5 - Colpisce una traversa e fa a botte, anche tanto.

Allenatore: Andreoletti 6 - Prova a mettere in campo un Empoli offensivo, ci riesce nonostante la differenza di valori.

Le pagelle del Palermo

Fortin 7 - Aveva anche parato un rigore, oltre che aver compiuto un paio di interventi molto importanti.

Cassandro 6,5 - Meno offensivo di Pierozzi, ma più ordinato nella gestione dell'attacco stellare dei suoi.

Bani 6,5 - Oggi anche assistman in un momento difficile per i suoi.

Ceccaroni 6 - Non la sua miglior prestazione ma pur sempre sufficiente.

Augello 6 - Il solito treno sull'out mancino.

Segre 6,5 - Abile quando c'è da ribaltare azione e campo.

Dall'80' Hernani sv -

Ranocchia 5 - Commette un ingenuo fallo da rigore e, non contento, entra di nuovo in area prima della battuta facendo ribattere il penalty che era stato parato da Fortin.

Dall'80' Estevez sv -

Vavassori 6,5 - Ottimo approccio e attacco dell'area, sfortunato sul legno colpito.

Palumbo 7 - Oggi prestazione super, fa capire perché è tra i migliori della categoria con un super gol.

Dall'80' Mazzitelli sv -

Johnsen 7 - Alle volte sprecone, altre egoista, ma bellissimo da veder giocare e fantastico in occasione del gol.

Dall'85' Peda sv -

Pohjanpalo 6,5 - Un gol da opportunista nonostante le polveri ancora un po' bagnate.

Dall'81' Gabrielloni 7 - Ingresso decisivo, con tanta grinta e anche l'assist per il gol della tranquillità.

Allenatore: Inzaghi 7,5 - Bravo a non cambiare nulla nonostante lo svantaggio parziale, perché i suoi oggi sono risultati devastanti.