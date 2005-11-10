Empoli, presentato il progetto di fattibilità per la riqualificazione del 'Castellani'

Empoli Football Club comunica di aver predisposto e presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla riqualificazione del Carlo Castellani Computer Gross Arena, in conformità a quanto previsto dall’iter procedurale.

“La presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica rappresenta un passaggio importante nel lavoro che stiamo portando avanti per la riqualificazione del nostro stadio – ha dichiarato Rebecca Corsi, CEO e Vicepresidente di Empoli Football Club –. Abbiamo tenuto conto delle osservazioni emerse nelle precedenti fasi del procedimento, con l’obiettivo di presentare una proposta che risponda alle richieste e alle indicazioni ricevute. Attendiamo ora la Conferenza dei Servizi decisoria, nella quale saranno esaminate le questioni ancora da approfondire. Siamo nella fase conclusiva di un percorso che affrontiamo con responsabilità e attenzione, nella convinzione che dotare Empoli di uno stadio moderno e funzionale rappresenti un’opportunità importante per la società e per tutto il territorio”.

Per lo sviluppo della proposta di riqualificazione del Carlo Castellani Computer Gross Arena, Empoli Football Club è stato affiancato da Iniziativa Cube in qualità di advisor finanziario. Il team, coordinato da Marco Messina, ha seguito gli aspetti economico-finanziari e procedurali nelle diverse fasi dell’iter. Nell’operazione, Iniziativa si è avvalsa della consulenza legale dello studio Morbidelli Bruni Righi Traina di Firenze.

“Riqualificare il Castellani Computer Gross Arena significa dare nuovo valore alla culla dell’Empoli, l’impianto che ne ha accompagnato i successi, con l’ambizione che il rinnovato stadio rivesta un ruolo prezioso anche in vista di Euro 2032. Un progetto strategico per la città, il club e i tifosi – ha dichiarato Marco Messina –. Con questa operazione Iniziativa consolida la propria leadership come advisor di riferimento nel corporate e project financing per stadi, arene e centri sportivi, anche attraverso il Partenariato Pubblico Privato”.

La documentazione presentata sarà ora sottoposta all’esame della Conferenza dei Servizi decisoria, che sarà indetta prossimamente. In tale sede, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti, verrà verificato il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle raccomandazioni emerse nelle precedenti fasi del procedimento. Una volta conclusa la Conferenza dei Servizi e approvato il progetto, si potrà procedere all’indizione della gara per l’affidamento della concessione, proseguendo così l’iter previsto per la riqualificazione dello stadio.