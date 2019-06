Empoli, si puntano Ricci e Bandinelli. Pupilli di Bucchi

© foto di PhotoViews

L’Empoli, in attesa di annunciare Cristian Bucchi, si muove per portare in Toscana due giocatori allenati nell’ultima stagione dal tecnico a Benevento. Si tratta, come riporta Tuttob.com, di Federico Ricci, esterno offensivo classe ‘94, e di Filippo Bandinelli, centrocampista classe ‘95. Entrambi i giocatori sono di proprietà del Sassuolo dove potrebbe finire Francesco Caputo.