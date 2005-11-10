Da Empoli-Vicenza a Hellas-Pisa: le formazioni ufficiali dell'8ª giornata di Serie B

Da Empoli-Vicenza a Hellas-Pisa: le formazioni ufficiali dell'8ª giornata di Serie BLive TMW
Luca Bargellini
L'ottava giornata di Serie B inizia questa sera con la sfida del 'Castellani' fra Empoli e Vicenza per poi chiudersi domenica sera (ore 19:30) con il Pisa che sarà di scena al 'Bentegodi' in casa dell'Hellas Verona.
Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 8ª GIORNATA
Venerdì 23 ottobre
Ore 20:30 - Empoli-Vicenza
Empoli (3-5-2): Seghetti; Magnino, Cauz, Curto; Zedadka, Bandinelli, Saporiti, Degli Innocenti, Corrado; Ceesay, Popov. Allenatore: Andreoletti.
Vicenza (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Valoti, Bellemo, Pellizzari, Corazza; Rauti, Morra. Allenatore: Gallo.
Sabato 24 ottobre
Ore 15:00 - Avellino-Padova
Ore 15:00 - Cremonese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Virtus Entella-Mantova
Ore 15:00 - Modena-Cesena
Ore 15:00 - Sudtirol-Sampdoria
Ore 17:15 - Catanzaro-Ascoli
Ore 19:30 - Arezzo-Benevento
Domenica 25 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Carrarese
Ore 17:15 - Hellas Verona-Pisa