Entella, Dezi: "Aspettavo una notte così. In questo finale non si possono fare calcoli"

Ha letteralmente rubato la scena in quel di Empoli, decidendo la partita contro la sua ex squadra, e regalando all'Entella i due gol che hanno catalizzato la rimonta. A fine partita Jacopo Dezi ha commentato ai microfoni di DAZN la sua serata magica.

Mister Boscaglia ti ha parlato nel finale di gara, cosa ti stava consigliando?

"Mi diceva di continuare così, di fare le cose che lui chiede perché in quel modo i risultati arrivano."

Hai iniziato la stagione proprio qui ad Empoli, per te era una gara particolare?

"Aspettavo da tanto una notte così, sono contento che sia arrivata proprio stasera, ma l'importante oggi erano i tre punti. Abbiamo raccolto quello che stavamo seminando da qualche settimana ma che, per un po' di sfortuna, non riuscivamo ad ottenere. Stasera ci siamo riusciti e siamo contenti."

Dedica speciale dei tuoi gol alla mamma, c'era un motivo particolare?

"Sì, prima della partita me lo ha chiesto espressamente e sono contento di esserci riuscito."

Le due belle marcature sono arrivate su situazioni tattiche che avevate preparato?

"Abbiamo lavorato tanto sull'inserimento sul secondo palo, sapevamo loro potevano soffrirlo. Siamo contenti di aver portato a casa questo risultato."

Questa vittoria vi proietta in zona play-off:

"Non si possono fare calcoli in questo finale, perché anche le squadre dietro corrono. Bisogna fare punti per raggiungere il prima possibile la salvezza, poi si vedrà".