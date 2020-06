focus Serie B 2019/2020, le panchine: riparte la stagione e l'Ascoli cambia volto

Quello che arriverà nei prossimi giorni sarà molto simile ad un nuovo via al campionato. Come quello dello scorso 24 agosto quando la serie cadetta ha aperto ufficialmente i battenti. Da quel giorno sono molte le società che, per quanto riguarda la guida tecnica, hanno cambiato. Alcune delle quali anche più volte. Così anche questa seconda parte di stagione inizia subito con un volto nuovo in panchina: quello di Guillermo Abascal ad Ascoli. Una prima assoluta per l'allenatore andaluso, chiamato a misurarsi con la Serie B dopo aver guidato la Formazione Primavera.

Con Tuttomercatoweb.com, diamo uno sguardo complessivo a tutti i cambi di panchina avvenuti in stagione:

Ascoli: Paolo ZANETTI (nuovo) -> esonerato il 27/01 -> dal 27/01 Guillermo ABASCAL (ad interim) -> dall'01/02 Roberto STELLONE -> risoluzione unilaterale il 16/04 -> dal 30/05 Guillermo ABASCAL

Benevento: Filippo INZAGHI (nuovo)

Chievo Verona: Michele MARCOLINI (nuovo) -> esonerato il 01/03 -> dal 01/03 Alfredo AGLIETTI

Cittadella: Roberto VENTURATO (confermato)

Cosenza: Piero BRAGLIA (confermato) -> esonerato il 10/02 -> dall'11/02 Giuseppe PILLON -> dimissioni il 18/03

Cremonese: Massimo RASTELLI (confermato) -> esonerato l'08/10 -> dall'08/10 Marco BARONI -> esonerato il 08/01 -> dal 08/01 Massimo RASTELLI -> esonerato il 04/02 -> dal 05/03 Pierpaolo BISOLI

Crotone: Giovanni STROPPA (confermato)

Empoli: Cristian BUCCHI (nuovo) -> esonerato il 12/11 -> dal 14/11 Roberto MUZZI -> esonerato il 26/01 -> dal 26/01 Pasquale MARINO

Entella: Roberto BOSCAGLIA (confermato)

Frosinone: Alessandro NESTA (nuovo)

Juve Stabia: Fabio CASERTA (confermato)

Livorno: Roberto BREDA (confermato) -> esonerato il 09/12 -> dal 10/12 Paolo TRAMEZZANI -> esonerato il 03/02 -> dal 03/02 Roberto BREDA -> esonerato l'08/03 -> dall'08/03 Antonio FILIPPINI

Perugia: Massimo ODDO (nuovo) -> esonerato il 04/01 -> dal 04/01 Serse COSMI

Pescara: Luciano ZAURI (nuovo) -> dimessosi il 20/01 > dal 21/01 Nicola LEGROTTAGLIE

Pisa: Luca D'ANGELO (confermato)

Pordenone: Attilio TESSER (confermato)

Salernitana: Giampiero VENTURA (nuovo)

Spezia: Vincenzo ITALIANO (nuovo)

Trapani: Francesco BALDINI (nuovo) -> esonerato il 17/12 -> dal 19/12 Fabrizio CASTORI

Venezia: Alessio DIONISI (nuovo)