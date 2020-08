Frosinone, rabbia Nesta: "Spezia non superiore, meritavamo di più"

vedi letture

Rammaricato, ma lucido nella sua analisi, il tecnico Alessandro Nesta ha commentato così la sfida di stasera ai microfoni di DAZN:

Che partita è stata, mister?

"Abbiamo fatto una grande partita, nei due scontri abbiamo sbagliato solo la prima mezz'ora dell'andata. Dispiace per i miei ragazzi, hanno dato veramente tutto e meritavano un finale diverso. C'è rammarico anche per l'ambiente, secondo me lo Spezia non era più forte e ha vinto soltanto perchè aveva il doppio risultato. Peccato, c'erano 30 minuti per riprenderla e abbiamo provato in tutti i modi".

Come fa una squadra così forte a non vincere la B e che playoff sono stati per voi?

"Alti e bassi, ma i ragazzi ci hanno regalato grosse emozioni in questi playoff. Prima del Covid eravamo terzi a due punti dalla seconda, dopo il lockdown ci sono stati problemi ma tutti hanno subito questa lunga sosta. Nella doppia partita, a mio avviso, abbiamo fatto meglio dello Spezia. Non ho rimpianti nemmeno per la partita d'andata, c'è stata solo una piccola disattenzione pagata a caro prezzo. Peccato, davvero!".

Che sensazione prova ora?

"Dentro di me ho tanta rabbia, per quello che abbiamo fatto meritavamo di più. Dispiace per l'ambiente e per i ragazzi, è una serata triste. Poche squadre dopo la retrocessione hanno vinto subito, a noi è mancato soltanto un gol".

E' già tempo di parlare del suo futuro?

"Riposiamoci un giorno, non c'è lucidità. Smaltirò l'amarezza, quando perdo faccio fatica a ragionare. Il sapore della sconfitta ci deve far guadagnare cattiveria".