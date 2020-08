Corriere dello Sport: "Il Cosenza è salvo. Juve Stabia in C"

E' stato un finale di Serie B al cardiopalma quello andato in scena ieri sera, così il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Il Cosenza è salvo. Juve Stabia in C". I calabresi fino a due minuti dal novantesimo erano all'interno della zona playout, ma poi una rete di Luca Garritano, con la maglia del ChievoVerona ma cosentino doc, ha permesso ai rossoblu di scavalcare il Pescara e ottenere una insperata salvezza. Scende in Serie C la Juve Stabia, insieme al Livorno ed al Trapani, che ora pone le sue speranze nel ricorso contro i due punti di penalità.