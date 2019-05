© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizierà oggi con il ritorno a Brescia del presidente Massimo Cellino la fase di approccio delle Rondinelle al prossimo campionato di Serie A. "Cellino torna in sella per la resa dei conti. Corini, ds e bando" è il titolo scelto dal Giornale di Brescia che in merito, poi, scrive: "Da oggi è di nuovo in sede per decidere il futuro del tecnico, di Marroccu e dello stadio Rigamonti".