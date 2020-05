Il Centro: "Taglio stipendi, Pescara tratta: una o due mensilità?"

"Taglio stipendi, Pescara tratta: una o due mensilità?" è il titolo scelto da Il Centro in edicola oggi per parlare delle ultime vicende in casa pescarese. Il negoziato procede in un clima cordiale tra squadra e club in attesa che i calciatori tornino agli allenamenti collettivi. Ieri il Pescara ha sottoposto i calciatori ai test sierologici e a breve saranno resi noti i risultati. Il prossimo step riguarda i tamponi.