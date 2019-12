© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Centro in edicola oggi dedica uno spazio anche al calcio e al Pescara. "Zauri cambia volto al Pescara: 'A Frosinone per vincere'": scrive, di spalla, il quotidiano abruzzese. Pescara atteso dalla sfida in casa del Frosinone di Alessandro Nesta. Il tecnico dei biancazzurri cambia modulo: va in soffitta il 4-3-2-1, si passa al 3-4-1-2 con Machin in avanti.