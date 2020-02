vedi letture

Il Mattino (ed. Salerno): "Ventura torna al passato. Chance per Capezzi"

"Ventura torna al passato. Chance per Capezzi": così Il Mattino (ed. Salerno) in edicola oggi. Un dubbio per reparto per il tecnico della Salernitana Ventura, che pensa al 3-5-2. "Capezzi vi sorprenderà" dice l'allenatore in conferenza. Djuric e Capezzi titolari, ballottaggio Gondo-Jallow. Kiyine sostituirà Lombardi a destra. Cicerelli non ce la fa: a sinistra Lopez.