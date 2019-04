Il Mattino: "Niente turnover nel Benevento". Preoccupa Asencio

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

La sfida contro il Cosenza per il Benevento rappresenta l'ultima chiamata per la volata diretta verso la Serie A. Per questo Il Mattino quest'oggi titola "Niente turnover nel Benevento". "Nella seduta davanti a 350 supporters - si legge - Bucchi fa lavorare meno i titolari. Preoccupano le condizioni di Asencio ma sarà convocato per la sfida col Cosenza".