La Gazzetta dello Sport: "E' un mercato dei giovani. Il Cittadella è lo specialista"

vedi letture

Apertura de La Gazzetta dello Sport dedicata al mondo della Serie B sui tanti giovani protagonisti dei primi movimenti di mercato. "E' un mercato dei giovani. Il Cittadella è lo specialista" titola la rosea, che poi continua: "Da Cassandro a Donnarumma, tante scommesse per Venturato - in riferimento al club Veneto -. Le società pescano in C, D e Primavera in attesa dei big. Butic, Gori e Ogunseye: ecco i talenti su cui puntare. Anche l'Entella batte questa via: ecco Brescianini e Cardoselli".