Dopo la vittoria contro il Brescia, nell'ultima partita di Serie B, oggi il Lecce potrebbe festeggiare l'incredibile ritorno in A, dopo solo un'annata nella cadetteria, a fronte delle tante in C dopo la retrocessione del 2012. Di fronte c'è il Padova, ultimo in classifica con 26 punti. Tutto questo sarà possibile solamente se il Palermo dovesse steccare contro lo Spezia, nel lunch match delle 12.30. Non basterebbe un punto, in virtù dello scontro diretto contro il Palermo, sfavorevole ai salentini.

Il Lecce torna in Serie A se

1) Il Lecce vince, il Palermo pareggia o perde.