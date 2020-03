Inzaghi: "Non pensiamo ai record, stasera ci vorrà il miglior Benevento"

Prima del match contro il Perugia, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Dobbiamo sempre guardare avanti. Stasera sarà una partita complicata. Il Perugia era costruita per andare in A. Sarà una bella sfida ma non dobbiamo pensare ai record. Per vincere stasera ci vorrà il miglior Benevento".

Rischio rilassamento?

"C'è questo rischio perchè quando hai 20 punti qualcosa può lasciare. I ragazzi però sono straordinaria, i record sono cose che ai ragazzi sono entrati nella pelle e vogliono battere. I ragazzi però si sono comportati bene".

Il segreto del Benevento?

"La società in primis, poi i complimenti vanno ai giocatori che fino a questo momento sono stati straordinari. Si è creata un'alchimia incredibile, ora dobbiamo continuare così, migliorarci partita dopo partita".