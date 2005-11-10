Juve Stabia, presentato il ricorso contro i due punti di penalizzazione

La Juve Stabia passa al contrattacco dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale dello scorso 24 settembre, che ha inflitto al club due punti di penalizzazione. La società ha presentato ufficialmente reclamo, ribadendo la convinzione della fondatezza delle proprie ragioni.

Juve Stabia, presentato reclamo al Tribunale Federale Nazionale

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in data odierna, per il tramite degli Avv.ti Antonio Romei e Carlo Vitalini Sacconi, è stato presentato reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale del 24 settembre scorso con la quale sono stati irrogati due punti di penalizzazione al Club.

La S.S. Juve Stabia 1907, nel confermare la propria fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva, ribadisce la convinzione della fondatezza delle proprie ragioni che saranno rappresentate nelle competenti sedi, nel rispetto delle istituzioni e dei principi che ne regolano l’attività.