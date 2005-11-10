Juve Stabia, ricorso contro i due punti di penalizzazione: "Convinti delle nostre ragioni"
Daniel Uccellieri
La Juve Stabia ha presentato ufficialmente reclamo contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale del 24 settembre, che aveva inflitto al club due punti di penalizzazione. La società gialloblù è convinta della fondatezza delle proprie ragioni e si prepara a farle valere nelle sedi competenti.
Juve Stabia, presentato reclamo al Tribunale Federale Nazionale
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in data odierna, per il tramite degli Avv.ti Antonio Romei e Carlo Vitalini Sacconi, è stato presentato reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale del 24 settembre scorso con la quale sono stati irrogati due punti di penalizzazione al Club.
La S.S. Juve Stabia 1907, nel confermare la propria fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva, ribadisce la convinzione della fondatezza delle proprie ragioni che saranno rappresentate nelle competenti sedi, nel rispetto delle istituzioni e dei principi che ne regolano l’attività.
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Juve Stabia 2°
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva