Juve Stabia, a rischio i 5 milioni per il Menti: la priorità è passata da massima a minima

Nuovi problemi in casa Juve Stabia, anche se questa volta non riguardano direttamente il club, ma lo stadio Romeo Menti. I cinque milioni che dovevano servire a dare un volto nuovo all’impianto di Castellammare di Stabia infatti rischiano di andare in fumo come hanno denunciato i Democratici e Progressisti di Castellammare di Stabia dopo la delibera relativa al Piano delle Priorità degli Interventi, inserita nell’ambito del Piano Triennale dei Lavori Pubblici e approvata dalla triade commissariale del Comune guidata dal prefetto Dario Caputo.

Cosa dice il documento

Come riferisce Metropolisweb.it nel documento si legge un netto cambio di rotta con i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dello storico impianto sportivo cittadino sono scivolati da “priorità massima” a “priorità minima”. Un declassamento che, nei fatti, mette a forte rischio il finanziamento regionale destinato all’ammodernamento della struttura.

La posizione dei Democratici e Progressisti

Come detto sulla questione sono intervenuti, con una nota congiunta, i Democratici e Progressisti che chiedono un intervento immediato per non perdere queste risorse e far avanzare la ristrutturazione del Menti: “Apprendiamo con sconcerto la notizia relativa al futuro del progetto di riqualificazione dello stadio Romeo Menti, che rischia di vedere sfumare un investimento da 5 milioni di euro destinato a migliorare una struttura fondamentale per la vita sportiva e sociale di Castellammare di Stabia. - su legge nel comunicato - La scelta di declassare da parte della Commissione Prefettizia l’opera come non primaria ci preoccupa. Lo stadio Romeo Menti non è soltanto l’impianto che ospita le partite della Juve Stabia: è un patrimonio della città, un luogo di appartenenza, passione e identità collettiva, che ogni settimana porta il nome di Castellammare all’attenzione nazionale.

Gli interventi previsti, dall’eliminazione delle barriere architettoniche al miglioramento della sicurezza, della visibilità e dell’efficienza degli spazi, avrebbero rappresentato un passo importante verso un impianto più moderno, sicuro e accessibile a tutti. Siamo consapevoli che la mancata conferma delle risorse regionali rappresenti un problema concreto. Tuttavia, proprio in una fase di difficoltà, riteniamo necessario mettere in campo ogni iniziativa utile per recuperare il finanziamento, riaprire il confronto con la Regione Campania e individuare soluzioni alternative. Chiediamo pertanto al Comune di attivarsi con determinazione nei confronti della Regione per verificare ogni possibilità di recupero dei fondi e garantire la riqualificazione dell’impianto. Non è giusto che la città venga trattata così. Castellammare non merita questo”.