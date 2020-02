© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il centrocampista polacco Tomasz Kupisz ha parlato in conferenza stampa spiegando la scelta di vestire la maglia del Trapani: “Il merito della mia scelta va dato a Castori. Il mister mi conosce bene, mi ha già allenato e mi ha trasmesso fiducia convincendomi ad accettare questa proposta. Non sono preoccupato del modulo perché sono un calciatore duttile e posso giocare sia come mezzala sia come esterno. - continua Kupisz come riporta Trapanigranata.it - In questi quattro mesi la determinazione sarà fondamentale e il mio obiettivo è contribuire a salvarmi con il Trapani. Sto anche cercando di dare una mano a Piszczek nell’ambientamento in questa piazza”.