Ufficiale L'Avellino saluta Daffara e Crespi. Ma riscatta Spadoni: contratto fino al 2028

Un recap di mercato quello che ha offerto l'Avellino attraverso i propri canali ufficiali, che riguarda operazioni anche già rese note da altre società, ma che comunque coinvolgono chiaramente la compagine irpina.

Di seguito, quando si apprende.

"L’U.S. Avellino 1912, al termine dei periodi prestabiliti dalla F.I.G.C. nei quali poter esercitati i diritti di opzione e contro opzione, rende note le operazioni effettuate:

1) Giovanni Daffara: il club ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Successivamente la Juventus Football Club, in data 19/06/2026, ha esercitato il diritto di contro opzione rendendo il calciatore nuovamente di proprietà della società piemontese. L’U.S. Avellino 1912 ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera.

2) Arthur Spadoni: il club ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Il calciatore è divenuto a titolo definitivo dell’U.S. Avellino 1912 legandosi alla società con un contratto che scadrà il 30/06/2028.

3) Valerio Crespi: L’Union Brescia Srl ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Il calciatore è divenuto a titolo definitivo del club lombardo. L’U.S. Avellino 1912 ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera".