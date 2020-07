Le pagelle del Benevento - Sau e Montipò su tutti. In difficoltà i centrali di difesa

Montipò 7 - Almeno quattro interventi decisivi per chiudere la porta agli attaccanti avversari. Se c'è qualcuno che ha staccato la spina, di certo non è lui. Avesse parato il rigore sarebbe lui il man of the match.

Maggio 6,5 - Presenza costante in zona offensiva per l'irriducibile capitano che spedisce in area una serie di palloni interessanti, ultimo il sontuoso assist a Sau in occasione del 2-1.

Barba 5,5 - Va in sofferenza contro la vivacità di Pallecchi e Murilo. Parziale scusante l'aver agito in una zona di campo non consona alle sue caratteristiche tecniche.

Caldirola 5,5 - Stranamente impreciso e più volte preso alle spalle dalle avanzate degli avversari. Compensa con un discreto apporto in fase di costruzione dal basso.

Rillo 6,5 - Difende bene e attacca ancora meglio. Da un suo cross nascono i presupposti per il vantaggio firmato Sau. (Dal 71' Pastina 6 - Si fa vedere poco in zona offensiva ma annulla di fatto Morelli, vivacissimo fino a quel momento).

Basit 6 - Grande fisico e presenza in mezzo al campo. Deve migliorare la fase di impostazione.

Schiattarella 6 - 300esima in serie B per il centrocampista campano. Tocca tanti palloni favorendo la fluidità della manovra , sfortunato in occasione del fallo da rigore ma doveva essere più attento.

Improta 5,5 - Viene costantemente cercato dai suoi compagni ma non risponde con la necessaria precisione pasticciando in più di un'occasione. (Dal 62' Tello 6,5 - Decisamente più incisivo del compagno sostituito, sfiora la rete con un diagonale che esce di pochissimo).

Insigne 6 - Partita in ombra senza particolari spunti. Duetta spesso con Sau ma non riesce a creare occasioni degne di nota. (Dal 71' Kragl 6,5 - Vuole la gioia personale a tutti i costi e la trova in pieno recupero con una punizione magistrale).

Sau 7,5 - Viene spesso tra le linee per aprire gli spazi e non da punti di riferimento ai tre difensori amaranto. Segna due gol piuttosto facili nell'esecuzione ma dimostra di avere un'intelligenza tattica di categoria superiore. (Dall' 81' Del Pinto s.v.).

Moncini 6 - Non è quello dei tempi migliori ma non fa mancare il suo apporto in fase offensiva. Intelligente la sponda con cui apparecchia la conclusione a Sau in occasione del vantaggio sannita. (Dal 62' Di Serio 5,5 - Passo indietro rispetto alle ultime uscite per il giovane attaccante che sbaglia tanti controlli non riuscendo quasi mai a far salire la squadra).