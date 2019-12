Le pagelle del Perugia - Iemmello generoso, Gyomber ingenuo

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Le pagelle del Perugia, impegnato oggi nel match contro il Trapani dello stadio Provinciale. La partita è terminata con il punteggio di 2-2. Ecco le valutazioni dei giocatori della compagine umbra:

Vicario 5 - Incolpevole sul gol subito del primo tempo, non viene chiamato in causa in altri frangenti fino al 45’. Tante colpe invece sul secondo, dove non trattiene un comodo colpo di testa di Scognamillo e poi Pettinari insacca.

Mazzocchi 6 - Buoni spunti in avanti anche se non è sempre impeccabile in difesa (dal 31’ s.t. Balic 6 – Buon impatto, prova ad aiutare la sua squadra nel cercare la vittoria).

Gyomber 4,5 - Sfortunato nell’azione del gol, dato che il pallone passa sotto alle sue gambe. Non è sempre preciso. L’espulsione è un’ingenuità colossale e toglie la superiorità numerica in un momento che poteva essere molto favorevole al Perugia.

Sgarbi 6 - Lavoro sporco anche per lui e strappa una partita sufficiente.

Di Chiara 7 - E’ sua la prima occasione per il match nella quale la sua conclusione termina a lato. Prestazione più che sufficiente, mezzo voto in più per il salvataggio sulla linea sul tiro di Luperini. Sfortunato quando è costretto ad uscire in barella per un problema al ginocchio (dal 23’ s.t. Nzita 5,5 Non lascia il segno nella sua permanenza in campo).

Falzerano 5,5 - Prova a essere tra i protagonisti del match ma non emerge nelle azioni della sua squadra.

Carraro 5,5 - Positivo in alcune occasioni in fase difensiva, il suo contributo non è determinante in mezzo al campo (dal 13’ s.t. Falcinelli 6,5 – Freddezza doppia dagli undici metri. Segnarne uno è difficile mantenere la concentrazione nella replica del penalty intervallata dall’espulsione di Gyomber, chapeau).

Nicolussi 5,5 E’ lui a perdersi Luperini in occasione della traversa e non sempre emerge. Ha i numeri e si vedono, però oggi non era nella sua miglior giornata.

Buonaiuto 6,5 - E’ sua la punizione che scalda i guanti a Carnesecchi al 10’, quando il portiere devia in tuffo. Il migliore dei suoi perché ci prova fino all’ultimo a creare grattacapi alla squadra di casa. Prestazione generosa.

Capone 6 - Fatica soprattutto nel primo tempo anche se mette diversi cross in mezzo all’area non capitalizzati. Con la ripresa e il Perugia che guadagna campo, ne trae beneficio anche la sua prova.

Iemmello 6,5 – Gli attaccanti fanno così: può capitare che non li noti per alcuni spezzoni di gara e poi, in pochi secondi, sono vere e proprie dinamiti. Si conquista il penalty, causa l’espulsione di Strandberg e lo trasforma. Rete numero 15, bello il gesto di cedere il secondo rigore al compagno Falcinelli per aiutarlo a uscire dal momento-no.