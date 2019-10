Le pagelle del Perugia - Iemmello letale, Di Chiara assist man

Perugia-Pisa 1-0

Pietro Iemmello

Vicario 6,5 – Doppia parata nel primo tempo su Gucher e Marconi. Domina l’area sui palloni alti.

Rosi 6 – Il capitano rientra e fa sentire tutta la sua esperienza. (dall’86’ Sgarbi sv)

Gyomber 6,5 – Autoritario, chiude tutti gli spazi senza concedere niente.

Falasco 6 – Buona intesa col compagno di reparto. Cerca anche la sortita offensiva.

Di Chiara 6,5 – Serve a Iemmello una palla che chiede solo di essere spinta in rete. Si divora il 2-0.

Falzerano 6 - Prestazione di sostanza. Mancano però i suoi inserimenti senza palla.

Carraro 6 – Soffre il pressing nerazzurro inizialmente. Viene fuori alla distanza col suo palleggio.

Kouan 5,5 – Macina chilometri ma sbaglia davvero molto. Falloso, rischia il rigore su Masucci.

Fernandes 6,5 – Sprazzi di grande tecnica. Quando si accende sono dolori per gli avversari. (dal 64’ Melchiorri 5,5 – Oddo lo manda in campo per dare peso all’attacco. Pecca di egoismo ignorando due compagni meglio piazzati).

Buonaiuto 6,5 – Sgomma sulla corsia sinistra, mettendo tanti palloni interessanti nel mezzo. (dal 72’ Dragomir 6 – Entra col piglio giusto, dando qualità al possesso biancorosso).

Iemmello 7 - Letale. Come un cobra, morde alla prima distrazione di Varnier. Sfiora la doppietta con una gran conclusione a giro.