Lecce, pronta l’offerta per lo svedese Dagerstal. Sullo svedese anche tre club di A

Il Lecce guarda in Svezia per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione. L’obiettivo è Filip Dagerstal, classe ‘97, dell’IFK Norrkoping. Secondo il portale Forzaitalianfootball.com il club salentino starebbe preparando un’offerta per il giocatore che andrà in scadenza a fine anno anche se c’è da vincere un’importante concorrenza da parte di tre club di Serie A. Si tratta di Sampdoria, il cui interesse pare però essersi raffreddato, Genoa ed Hellas Verona.