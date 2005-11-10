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I libri di #ioleggoperché negli stadi della Serie B. La nota della Lega

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 14:49Serie B
22.10.2026 14:49Serie B
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La Lega Serie B promuove la lettura e la cultura attraverso B4People, sostenendo l’Associazione Italiana Editori per il decimo anno di fila
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Il calcio come strumento di inclusione, partecipazione e crescita culturale. In occasione dell’8a giornata della Serie BKT, la Lega Serie B aderisce per il decimo anno a #ioleggoperché, la campagna di educazione e promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), con il supporto del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa, arrivata a vantare oltre 30mila scuole iscritte, è sostenuta da B4People, la piattaforma per la sostenibilità sociale e ambientale della Lega Serie B, e si pone l’obiettivo di sensibilizzare tifosi, famiglie e comunità locali sull’importanza della lettura e sul valore della donazione di libri alle biblioteche scolastiche.

Libri che uniscono. Una comunità che cresce. È questo il messaggio che accompagnerà la Serie BKT, ricordando come ogni libro possa aprire nuove prospettive e come ogni piccolo gesto possa contribuire a costruire un futuro più consapevole, inclusivo e ricco di opportunità.

Gli stadi della Serie BKT diventeranno così luoghi di promozione culturale, affiancando al messaggio sportivo un invito a riscoprire il piacere della lettura. Nel corso del weekend calcistico, la campagna sarà valorizzata attraverso visibilità led bordocampo, la trasmissione dello spot sui maxischermi degli impianti sportivi e un messaggio speaker per ampliare ulteriormente la portata del progetto. Particolarmente significativo sarà, inoltre, il cerimoniale di ingresso in campo, durante il quale i bambini coinvolti accompagneranno le squadre e gli arbitri portando con sé un libro. Al termine dell’iniziativa, ciascun bambino potrà conservare il volume ricevuto, diventando a sua volta portatore di una storia da leggere e condividere.

“Con questa adesione, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative capaci di generare valore per il territorio e per le nuove generazioni, riconoscendo nello sport un veicolo efficace per diffondere principi positivi e contribuire alla crescita delle comunità. Leggere libri significa acculturarsi, aprire la mente, riflettere ed elaborare pensieri, idee e sentimenti. Oggi ancor più di ieri” – queste le parole del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin.

Dal 7 al 15 novembre, inoltre, sarà possibile recarsi nelle librerie aderenti della propria città e donare un libro alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, oltre che agli asili nido. Un gesto semplice e concreto per offrire ai bambini e ai ragazzi nuove opportunità di apprendimento, immaginazione e scoperta.

Fonte: legab.it

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