Mantova-Palermo, il Martelli è tutto esaurito: attesi 11.200 spettatori
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:48Serie B
autore Daniel Uccellieri
15.10.2026 13:48Serie B
Il Martelli sarà tutto esaurito per Mantova-Palermo: attesi 11.200 spettatori, tra cui 946 tifosi rosanero nel settore ospiti.
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Sarà uno stadio Martelli tutto esaurito a ospitare sabato la sfida tra Mantova e Palermo, con in palio il primato in classifica. Sono previsti 11.200 spettatori, per un'affluenza record per il club lombardo nelle ultime quattro stagioni.
Tifosi rosanero in trasferta
Grande partecipazione anche da parte dei sostenitori del Palermo: saranno 946 quelli presenti nel settore ospiti, ai quali si aggiungeranno altri tifosi siciliani residenti al Nord, che hanno acquistato i biglietti negli altri settori. L'attesa è altissima per una partita che promette spettacolo dentro e fuori dal campo.
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