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Modena, Galloppa: "Cesena squadra propositiva, Belotti partirà dall'inizio"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:35Serie B
23.10.2026 15:35Serie B
Fonti preferite
Galloppa presenta Modena-Cesena: Belotti titolare, Azzi a sinistra e nessun indisponibile. "Voglio rivedere la squadra di casa".
FotoTUTTOmercatoWEB

Vigilia di derby casalingo per il Modena, impegnato domani pomeriggio (ore 15) allo Stadio Braglia contro il Cesena, nell’ottava giornata del campionato di Serie B. Di seguito le dichiarazioni di mister Daniele Galloppa.

Tre partite in sette giorni: state già pensando al turnover?

"Adesso stiamo pensando solo a domani. Non si può parlare di turnover: ci penseremo eventualmente martedì e sabato prossimo. Il campionato insegna che servono energie e domani avremo comunque in panchina giocatori forti".

Belotti è pronto per partire titolare?

"Credo sia arrivato il momento giusto per lui. È pronto e domani partirà dall'inizio, ma penso che la sua gestione finora sia stata corretta".

Che partita si aspetta contro il Cesena?

"Non mi piace parlare per luoghi comuni. Il Cesena spesso è calato nel secondo tempo, mentre noi abbiamo frequentemente rimontato. Non abbiamo quasi mai sbagliato l'approccio, anche se subiamo tanti gol rispetto a quanto concediamo. Anche a Carrara, in una partita brutta, abbiamo concesso solo quattro tiri in porta, subendo due gol.

"Dipende sempre da noi: anche nelle sconfitte, spesso è dipeso da noi. Sappiamo quale approccio dobbiamo avere e sappiamo di poter tenere alto il ritmo per 90 minuti. Mi aspetto una bella partita: il Cesena gioca in maniera propositiva, senza speculare, quindi sarà una gara aperta.

"Per me è una partita sentita, ho casa lì e mio figlio gioca nel Cesena. I miei amici mi hanno scritto e spero di bere una birra con loro dopo la partita, ma in campo sarò concentrato sul Modena".

Tornando alla formazione schierata a Carrara, rifarebbe le stesse scelte?

"C'erano diverse dinamiche da gestire, ma mi aspettavo una squadra forte. Tornando indietro rifarei le stesse scelte, forse cambiando prima. La cosa che mi è dispiaciuta è stata prendere il 2-0 quando stavamo spingendo e attaccando all'inizio del secondo tempo".

Come valuta il ruolo di Ambrosino? E quanto può aiutarlo la presenza di Belotti?

"Ricordiamoci anche le sue partite da falso nueve a Venezia e a Cremona. Chiaramente, se gli metti accanto un giocatore di qualità come Belotti, ne risente in maniera incredibilmente positiva. Anche Montevago può darci quella presenza in area che chiediamo".

Come sta Olzer? Ha già deciso come giocherà il Modena?

"Sta bene e ha svolto una settimana piena. Tutti i ragazzi hanno dato continuità ed è stata una cosa importante. Ho le idee chiare su come giocheremo domani".

Quali sono i principali pericoli del Cesena? Quanto sarà importante limitare Shpendi?

"È un giocatore fastidioso perché dà pochi riferimenti ed è importante per loro, ma hanno anche esterni capaci di saltare l'uomo nell'uno contro uno. Shpendi non è sicuramente l'unico pericolo".

Questa partita può rappresentare un esame di maturità per il Modena?

"A volte si scelgono titoli e frasi per attirare l'attenzione sulla partita. Prima di Carrara volevo alzare l'attenzione, conoscendo le difficoltà della gara. Domani è un derby, una partita sentita, con la Curva ancora sold out. Dobbiamo normalizzare la situazione e fare tesoro di quello che stiamo sbagliando. Vorrei rivedere la squadra che ho visto in casa".

Folino e Azzi possono trovare spazio dal primo minuto?

"Francesco è entrato benissimo a Carrara e probabilmente avrà una possibilità domani. Di Azzi ho già parlato: sicuramente giocherà a sinistra. A Carrara ci aspettavamo una determinata situazione, che poi si è effettivamente verificata, ma purtroppo siamo andati subito in svantaggio. Ora Paulo sta lavorando per giocare a sinistra".

Come stanno i giocatori in vista del derby? Ci sono indisponibili?

"Stiamo bene e non c'è nessun indisponibile. Anche Adorni è tornato a disposizione". Queste le sue parole riportate da parlandodisport.

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