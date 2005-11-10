Modena, Galloppa dopo la sconfitta con la Carrarese: "Tiriamo su la testa e pensiamo alla prossima"

Al termine della sfida contro la Carrarese, persa dal Modena in trasferta, Daniele Galloppa ha commentato la prestazione della squadra attraverso i canali ufficiali del club. L'allenatore ha individuato negli errori commessi in avvio uno dei fattori che hanno condizionato la partita, invitando però i suoi a voltare pagina e concentrarsi sul prossimo impegno.

Arriva la prima sconfitta in esterna sul campo della Carrarese.

“Si, purtroppo abbiamo condizionato la partita subito. Ogni volta rimontare non è facile, quindi ci abbiamo provato, ma ci siamo arrivati forse con poca energia. Ne abbiamo spese tante l'ultima partita e mi dispiace però tiriamo su la testa e pensiamo alla prossima”.

Ci avete provato fino all'ultimo.

“Si abbiamo provato di nuovo a ribaltarla e a portare a casa almeno un punto. Peccato perché diciamo che su tutte e due i gol abbiamo fatto degli errori. I ragazzi fino all'ultimo ci hanno provato. ça mentalità è quella giusta e anche se oggi non abbiamo fatto benissimo, siamo pronti per pensare alla prossima. Col Cesena sarà una partita che ci porta stimoli, una partita bella, quindi sarà bello giocarla e dobbiamo recuperare energia adesso”.