Palermo, esodo rosanero a Empoli: quasi 3.000 rosanero attesi al Castellani
Daniel Uccellieri
Il Palermo si prepara a ripartire dopo la sosta per le nazionali con l'obiettivo di proseguire il proprio cammino verso la promozione in Serie A. I rosanero saranno attesi al Castellani di Empoli, dove cercheranno di dare continuità a un avvio di campionato di altissimo livello. I 13 punti conquistati sui 15 disponibili certificano finora il miglior rendimento dell'intera Serie B, un percorso che Filippo Inzaghi punta a consolidare ulteriormente.
La ripresa dopo la pausa rappresenta spesso un'insidia per le squadre, chiamate a ritrovare subito ritmo e condizione. Il Palermo, però, potrà contare anche sul sostegno dei propri tifosi. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, è previsto un vero e proprio esodo dalla Sicilia verso Empoli: sono già 2.850 i biglietti venduti per il settore ospiti del Castellani. Un dato che potrebbe ancora crescere, considerando che la disponibilità complessiva si aggira intorno ai 3.100 posti.